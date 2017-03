Bình Thuận: Một bé gái bị cạo trọc, nhốt vào thùng phuy

Vừa qua, Công an thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) được người dân điện thoại báo tin tại quán cà phê Thanh Sang (Tân Minh) có một bé gái bị hành hạ dã man. Lập tức công an xuống hiện trường và chứng kiến hình ảnh một bé gái trần truồng bị nhốt trong thùng phuy đầy nước đang run cầm cập vì lạnh. Sau khi đưa đứa bé ra ngoài, công an thị trấn yêu cầu vợ chồng chủ quán cà phê không được ngược đãi, hành hạ đứa bé. Tuy nhiên, người dân xung quanh cho rằng phải lập biên bản làm chứng cứ xử lý hình sự hành vi trên vì vợ chồng chủ quán cà phê Thanh Sang thường xuyên hành hạ, ngược đãi bé gái tội nghiệp này.

Bị phạt vì thích ôm chó

Bà Phạm Thị Nga, người ở đối diện quán cà phê Thanh Sang, kể lại: “Trưa 21-4, nghe tiếng khóc của bé Nhi, tôi chạy đến quán và nhìn thấy bé Nhi không mặc quần áo bị bà Loan (chủ quán) cầm roi bắt nằm lăn ra khoảng sân cát. Mặc dù bé quỳ xuống chắp tay van xin nhưng bà ta vẫn không động lòng!”. Quá bất bình, bà Nga và một số người chứng kiến lên tiếng thì bà chủ quán chửi vọng ra: “Tôi có quyền dạy nó”.

Bà Võ Thị Thu, một người dân cạnh đó nghe nói vậy liền phản ứng rất dữ bà chủ quán mới buông tha. Bà Thu cho biết khi ôm bé Nhi đứng dậy, bà không cầm được nước mắt vì khi lăn ra cát nóng, làn da non của bé ứa máu vì ghim chi chít những viên sỏi nhỏ.

Khi những người chứng kiến hỏi vì sao bắt đứa bé lăn ra cát nóng, bà Loan trả lời tỉnh bơ: “Suốt ngày nó cứ ôm mấy con chó, thấy ghét quá nên tôi phạt thôi”!

Nhiều người còn cho biết việc bé Nhi bị đánh đập, chửi rủa xảy ra như cơm bữa, có lần bé còn bị ông chủ quán cạo trọc đầu bằng lưỡi lam. Dù đã 12 tuổi nhưng bé Nhi chỉ như đứa bé lên tám, tóc mọc lún phún dựng đứng, trên mặt và thân thể của bé đầy những vết bầm.

Chỉ buộc làm cam kết

Theo ông Võ Văn Sang (chồng bà Loan, chủ quán cà phê) thì bé Nhi là em họ của ông. Do mẹ bé mất nên ông đưa Nhi về nuôi để giúp việc vặt trong quán cà phê. Lời khai này vẫn chưa được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Chúng tôi đã làm việc với thiếu tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó Trưởng Công an thị trấn Tân Minh, xung quanh những phản ánh của bà con về việc bé Nhi bị vợ chồng bà Loan ngược đãi, hành hạ nhiều lần. Ông Thành xác nhận phản ánh của người dân là đúng. “Chính quyền địa phương đã yêu cầu vợ chồng chủ quán cà phê Thanh Sang cam kết không được sử dụng lao động trẻ em, không được ngược đãi, hành hạ trẻ em” - ông Thành cho biết.

Tuy nhiên, việc một đứa trẻ liên tục bị hành hạ, ngược đãi nhưng người vi phạm chỉ bị buộc làm cam kết, cách xử lý của chính quyền thị trấn Tân Minh là chưa nghiêm. Ngoài ra, nhân thân bé Nhi cũng cần được làm rõ.