Bình Thuận: Một thư ký tòa bị tố cáo lừa “chạy án”

Được biết, sau khi nộp đơn, bà Phạm Thị Thu Minh đã cung cấp cho ông chánh án TAND tỉnh Bình Thuận cuốn băng ghi âm. Nội dung trong cuốn băng này, bà Hằng còn muốn vòi vĩnh thêm tiền với lý do là để đưa cho thẩm phán Tòa Phan Thiết, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm! . Bà Minh: Tôi đi chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được sáu cây vàng, thiệt là đau khổ. Vàng bây giờ lại lên giá. + Bà Hằng: Vàng lúc đó với vàng bây giờ khác thì giá đất nó cũng tăng theo thôi. Thì mấy bà lấy được đất là được rồi (ý nói phiên tòa phúc thẩm sẽ được chia đất - PV). Thấy đất ngoài đó không? Đất ngoài đó chỗ khu biệt thự gì mà 3,2 tỷ đồng, gì đâu mà mới có mấy tháng trời cái miếng đất bên cạnh cũng có diện tích như vậy nó nói 5,2 tỷ đồng. . Bà Minh: Còn bữa đưa tiền cho luật sư ổng có nói gì không, ổng có đếm tiền không, toàn tờ 500 ngàn không đó? + Bà Hằng: Thì ổng vui vẻ, ổng cầm thôi! Mà nói ngay ra ổng đưa lại cho năm triệu đồng nói gửi cho em mua sữa cho con. Nói thiệt là ổng đưa tui năm triệu đồng vì ổng ra đây không có quà gì cho nó chứ còn tui không có gì mà bây giờ tui thấy tui buồn ghê. Tui chết là tui chết với ông An đó (thẩm phán Nguyễn Văn An, chủ tọa phiên sơ thẩm) . Bà Minh: Thôi kệ mà, tụi tui cũng cực quá! + Bà Hằng: Mấy bà cũng không làm cái gì lòng tin cho ổng (thẩm phán). Cho tới bữa nay, ổng có nhận gì của mấy bà đâu hả?