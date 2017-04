Bình Thuận thông tin vụ đưa 3 cô gái sang Trung Quốc

Ngày 4-4, Sở TTTT Bình Thuận có báo cáo gởi UBND tỉnh về kết quả giao ban báo chí hàng tháng, trong đó có vấn đề dư luận quan tâm như vụ một số phụ nữ ở thị xã La Gi bị lừa bán sang Trung Quốc.



Trần Thị Thanh tại cơ quan công an



Về vụ này, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng Phòng Tham mưu, Người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Thuận, thông tin: khoảng cuối tháng 01-2017, Trần Thị Thanh (quê Phan Thiết, hiện đang sinh sống ở Phúc Kiến, Trung Quốc) biết cô Q (18 tuổi, trú xã Tân Tiến, La Gi, Bình Thuận) muốn sang Trung Quốc lấy chồng. Thanh muốn giới thiệu Q cho em họ của gia đình chồng bên Trung Quốc nên đồng ý dẫn đường. Qua liên lạc, Thanh còn biết ngoài Q có hai cô gái ngụ cùng địa phương là V và H cũng muốn lấy chồng Trung Quốc.

Sáng 07-3, Thanh thuê xe chở những người thân trong gia đình vào sân bay Tân Sơn Nhất để về Trung Quốc. Trên đường họ ghé thị xã La Gi đế đón ba cô gái cùng đi thì bị Tổ công tác của Công an thị xã La Gi phát hiện, mời về làm việc.

Tại Công an thị xã La Gi, Thanh khai sẽ đưa ba cô gái này xuống sân bay Nội Bài rồi đi bằng đường bộ sang Trung Quốc. Do Thanh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên công an cho gia đình bảo lãnh về ở lại phường Phú Trinh và chuyển hồ sơ về Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, PC45 và VKS tỉnh xác định việc ba cô gái trên có ý định lấy chồng Trung Quốc và đi theo Thanh là hoàn toàn tự nguyện, Thanh không dụ dỗ, ép buộc nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội mua bán người theo điều 119 Bộ Luật hình sự.

"Tuy nhiên, hành vi trên của Thanh là “Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài trái phép” vi phạm điểm a, khoản 5, điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý", Đại tá Nhiều thông tin.