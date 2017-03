Bình Thuận: Vé số bị “phù phép” trước khi bán

Đây là loại vé số ép trong bao nylon, được bán với giá 2.000 đồng/vé. Khách hàng chỉ cần mua, bóc lớp bao bì bên ngoài rồi dò ngay với tờ giấy in kết quả trúng thưởng của người bán dạo mang theo.

Ngày 21-6, tại quán cà phê Quốc Dũng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, nhiều khách hàng đã mua loại vé số này của bà Nguyễn Thị Hòa, một phụ nữ bán vé số dạo. Trong đó, anh Đặng Minh Hòa đã bỏ ra 300 ngàn đồng mua và bóc ra 150 tờ nhưng không trúng giải. Anh Hòa cầm xấp vé số còn lại khoảng 40 tờ của người bán dạo xem kỹ thì phát hiện lớp bao bì bên ngoài của xấp vé số này bị rạch một đường nhỏ rất khéo. Biết đã bị mắc lừa vì kết quả tờ vé số đã bị lấy ra xem trước rồi nhét vào bán tiếp nên anh Hòa và một số khách hàng khác tuyên bố không trả tiền và đòi bắt người bán vé số dạo giao cho công an. Tuy nhiên, bà Hòa khẳng định mình chỉ nhận vé từ đại lý Phú Thu.

Mọi người cùng đến đại lý Phú Thu mua loại vé số trên để kiểm tra. Khi người của đại lý này đưa ra 50 tờ, họ phát hiện tất cả đã bị rạch một đường rất kín.

Bất ngờ, bà Nguyễn Thị Minh Thiên, con gái của chủ đại lý Phú Thu, giật xấp vé số trên cắt bỏ để phi tang. Cùng lúc một khách hàng khác là anh Nguyễn Hữu Phi mua bốn tờ vé số đã bị “luộc’ của người bán dạo cũng có xuất xứ từ đại lý Phú Thu phát hành mang đến thắc mắc thì bà Thiên cũng lấy một tờ xé bỏ. Sự việc trở nên ồn ào và Công an phường Đức Long đã yêu cầu tất cả về trụ sở, lập biên bản thu giữ 38 tờ vé số mà các khách hàng cung cấp.

Sáng qua, tiếp xúc với PV, bà Thiên cho biết mình không giật xé để phi tang mà chỉ lấy cắt ra xem kết quả. Riêng tờ vé số của anh Phi, bà chỉ vô tình cầm và làm rách chứ không cố ý! Bà Thiên nói rằng những người mua vé số bị “luộc” đều mua của người bán dạo nên bà hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Chiều qua (23-6), ông Trịnh Minh Thế, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, khẳng định sản phẩm trên của công ty được hợp đồng in tại Xí nghiệp In Tài chính TP.HCM có quy trình rất chặt chẽ. Loại vé này được in mỗi đợt với số lượng 100 ngàn vé và có giá trị trúng thưởng trong vòng 60 ngày. Vé sau khi in xong, đóng vào bao bì được trộn đều có chứng kiến của hội đồng giám sát. Công ty đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Ông Thế cũng cho biết cách nay vài tháng đã phát hiện có hiện tượng vé số loại xổ liền có dấu hiệu bị “luộc” tại địa bàn Cần Thơ và công ty đang cử người theo dõi thì xảy ra trường hợp này.