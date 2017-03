Bình Thuận: Xe khách đâm nhau, 2 người chết, 14 người bị thương

Thương vong gần như tập trung vào xe khách 53M-8972 chở đầy khách, đa phần là công nhân, sinh viên từ Quảng Bình vào TP.HCM sau Tết. Hai nạn nhân nữ ngồi ở đầu xe chết tại chỗ, lái xe Nguyễn Thanh Châu bị thương khá nặng. Hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn này đều quê Quảng Bình.

Bệnh viện Bình Thuận đã huy động hơn 30 y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia cấp cứu các nạn nhân. Theo tiên lượng ban đầu, có hai người bị thương rất nặng. Đáng thương nhất là trường hợp anh Trần Văn Hòa (22 tuổi, ngụ Quảng Bình) bị thương khá nặng, lại bị câm bẩm sinh nên không ai có thể biết để giúp liên lạc với gia đình, người thân của anh.

Hiện xác của hai nạn nhân xấu số đã được giám định tử thi và quàn tại nhà xác Bệnh viện Bình Thuận chờ người thân đến nhận diện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe 92K-4989 lấn trái và có thông tin do xe này nổ lốp trước. Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã xác định người điều khiển chiếc xe này là Trần Văn Hùng (ngụ Thăng Bình, Quảng Nam) và cũng bị thương trong vụ tai nạn.