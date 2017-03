Bịt mặt đột nhập công ty truy sát bảo vệ, cướp tài sản

Sáng 9-11, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bàn giao nghi can Trần Hoàng Anh (23 tuổi, quê Kiên Giang) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.



Nghi can Hoàng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: VỤ HỘI

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, nghi can Hoàng Anh đột nhập vào Công ty TNHH Vũ Thuận Thành (khu phố 4, phường Trảng Dài) để trộm tài sản.

Vì từng làm công nhân của công ty và mới bị ông chủ cho nghỉ việc hai ngày trước và biết được trong khu vực nhà bảo vệ có camera an ninh nên nghi can đã dùng áo thun màu đen trùm kín đầu, đeo găng tay và mặc áo khoác.

Khi đột nhập được vào công ty, Hoàng Anh nhặt lấy thanh sắt dài chuyên để nhổ đinh làm hung khí. Lúc này bảo vệ của công ty là ông Nguyễn Anh Dũng (70 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) phát hiện liền bị nghi can dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó hung thủ lấy ba máy laptop của công ty.



Tang vật cùng hung khí trong vụ cướp. Ảnh: VŨ HỘI

Vì biết rằng toàn bộ hành vi của mình bị camera an ninh quay lại, nghi can đã dùng nước đổ vào những đầu máy lưu giữ hình ảnh của camera nhằm mục đích làm hư hỏng. Sau đó Hoàng Anh nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường rồi về phòng trọ của mình ở khu phố 4 (phường Trảng Dài).

Nạn nhân được người trong công ty phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Đại úy Mai Đức Hiền, Phó Công an phường Trảng Dài, cùng lực lượng công an phường nhanh chóng đến hiện trường để truy bắt hung thủ. Qua sàng lọc nghi can và kiểm tra qua dữ liệu camera ghi lại, công an xác định nghi can là Trần Hoàng Anh. Ngay lập tức lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của nghi can.

Ban đầu Hoàng Anh cho rằng công an nhầm người. Tuy nhiên khi kiểm tra phòng trọ của nghi can, công an thu giữ được ba máy laptop là tài sản vừa cướp được, đôi dép vẫn còn dính máu. Lúc này Hoàng Anh mới cúi đầu nhận tội.