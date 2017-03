BKIS và VNCERT đều phải rút kinh nghiệm

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng việc tham gia xử lý sự cố và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng là cần thiết. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề rất nhạy cảm, do vậy cần thận trọng trong cách ứng xử, phát ngôn và thông tin. Đối với BKIS, Bộ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong cách hành động cũng như đưa thông tin, tránh để các bên liên quan hiểu lầm. Bộ cũng yêu cầu BKIS phải nhanh chóng làm việc với phía nước ngoài để giải thích rõ và giải quyết ổn thỏa các khúc mắc, báo cáo với cơ quan chức năng liên quan của nhà nước.

Đối với VNCERT, Bộ yêu cầu rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trong các văn bản điều phối hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp liên quan. Trong sự việc cụ thể này, cả BKIS và VNCERT đều có một số thiếu sót trong cách ứng xử cũng như thông tin, có thể gây ra những hiểu lầm cho các bên liên quan.