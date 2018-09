Bộ 2 lần yêu cầu, game RikVip mới bị ngưng

VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng C50) cùng 90 bị can trong vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ. Các bị can bị truy tố sáu tội danh khác nhau: tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Dừng xác minh vì phòng làm việc của cục trưởng

Theo cáo trạng, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan tố tụng xác định: Ông Nguyễn Thanh Hóa từng ký một bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Bản ghi nhớ này có nội dung là Công ty CNC phải báo cáo C50 về các hoạt động kinh doanh, tài chính theo định kỳ. Lợi nhuận thu được sau khi trừ các chi phí hoạt động của công ty sẽ được phân phối theo tỉ lệ: Công ty CNC hưởng 80%, Cục C50 hưởng 20%.

Sau đó Nguyễn Văn Dương ký một tờ trình gửi C50 và Cục Chính trị hậu cần (Tổng cục Cảnh sát), đề xuất được sử dụng trụ sở tại số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội) và Công ty CNC được sử dụng trụ sở nói trên từ tháng 10-2012 đến hết tháng 3-2017 và đã trả cho Tổng cục Cảnh sát số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Trong quá trình vận hành khai thác cổng thanh toán game bài RikVip, ngày 2-6-2015, trinh sát Đội 3, Phòng PC50 Công an TP Hà Nội có báo cáo gửi lãnh đạo Phòng và Ban chỉ huy Đội 3 “về việc phát hiện game bài trực tuyến có tên RikVip do Công ty Truyền thông kỹ thuật số VTC thiết lập, hoạt động có dấu hiệu kinh doanh trái phép và đề xuất các biện pháp xác minh”.

Sau đó, cuối tháng 8-2015, PC50 Hà Nội đã triệu tập người của Công ty Truyền thông kỹ thuật số VTC đến làm việc và họ thừa nhận hành vi vận hành game bài RikVip cho Nguyễn Văn Dương là vi phạm pháp luật.

Đến tháng 9-2015, trinh sát PC50 Hà Nội tiếp tục có báo cáo về Công ty CNC (số 10 Hồ Giám, Hà Nội) là đơn vị nghiệp vụ của Cục C50, Bộ Công an. Tại trụ sở công ty có một phòng làm việc treo biển hiệu ghi “Bộ Công an - Cục C50, phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng”. Vì điều này nên trinh sát đề xuất dừng xác minh vì sợ ảnh hưởng tới hoạt động nghiệp vụ của cơ quan cấp trên và lãnh đạo PC50 Hà Nội đã phê duyệt đồng ý.



Các bị can chủ chốt trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Ảnh: TL

Biết vi phạm nhưng không điều tra

Khi công ty bình phong liên kết vận hành chui hai game đánh bạc Rikvip.com và 23zdo.com, ông Vĩnh đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ TT&TT hợp pháp hóa hai cổng game trên. Khi chưa có ý kiến của bộ trưởng Công an, Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ TT&TT xin cấp giấy phép thí điểm trò chơi do CNC phát hành.

Tháng 5-2016, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục Cảnh sát báo cáo hoạt động của Công ty CNC và việc công ty bình phong này hợp tác điều hành game bài Rikvip và 23dzo không phép, mang tính chất đánh bạc trá hình. Tuy nhiên, ông Vĩnh không báo cáo lãnh đạo bộ hay chỉ đạo đơn vị chức năng điều tra, xử lý.

Sau đó ông Vĩnh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới soạn văn bản gửi Bộ TT&TT “hỗ trợ công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát” nhưng game bài vẫn không được cấp phép do có tác động tiêu cực đến xã hội.

Đến tháng 7-2016, C50 soạn công văn để ông Vĩnh ký báo cáo bộ trưởng công an về hai cổng game không phép liên quan đến CNC. Sau khi xem, ông Vĩnh chỉ đạo chỉnh sửa để cấp phó ký, trong đó khẳng định hai game bài RikVip và 23zdo đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Phải đến khi nhận được yêu cầu lần 2 báo cáo Thứ trưởng Lê Quý Vương, ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 soạn văn bản yêu cầu công ty bình phong chấm dứt hoạt động hai website Rikvip.com và 23zdo.com.

Một tháng sau, ông Phan Văn Vĩnh bút phê “đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch bóc dỡ” hai game đánh bạc nhưng Tổng cục Cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo bộ, không điều tra xác minh về RikVip và các game này vẫn tồn tại cho đến khi Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ các bị can liên quan…