Bố bị đánh, con vác dao giết người

VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thế Toàn và Nguyễn Thế Đát (cùng trụ tại xã Đại Đồng Thành - Thuận Thành) về tội giết người.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối 24/12/2011, Nguyễn Đức Khu (SN 1993), Nguyễn Thế Toàn (SN 1990), Nguyễn Thế Quốc (SN 1963, là bố của Toàn) cùng một số người khác uống rượu liên hoan tại nhà anh Nguyễn Văn Hoà, cùng ở Đồng Đông - Đại Đồng Thành.

Sau khi uống rượu xong, Khu và anh Quốc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau được mọi người can ngăn, Toàn đưa anh Quốc về nhà. Cay cú vì bố bị đánh nên Toàn đến nhà Nguyễn Thế Đát (SN 1990) rủ Đát đi tìm đánh Khu. Khi Toàn cùng Đát đến cổng nhà thì bị Khu cùng 5 - 7 thanh niên dùng gạch ném.

Toàn ra xe lấy dao phớ chém một nhát trúng lưng Khu. Khu chạy về phía cổng làng được một đoạn thì bị ngã ngửa ra đường. Toàn đuổi kịp Khu rồi dùng dao chém tiếp một nhát trúng ngực trái và một nhát trúng vào vùng lưng. Sau đó cả hai cùng về nhà rồi bỏ trốn.

Nguyễn Đức Khu bị chém nhiều nhát được đưa đến bệnh viện đa khoa Thuận Thành cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng Khu đã chết vào khoảng 20 giờ cùng ngày. Ngày 25/12 cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Thế Đát. Ngày 26/12 Nguyễn Thế Toàn ra đầu thú tại cơ quan công an. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)