Bộ công an chỉ đạo dẹp các băng nhóm bến xe

Theo Bộ Công an, vừa qua lực lượng công an đã triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí, hung khí... Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Các băng, nhóm tại một số bến xe, bến tàu, nhà ga và trên các tuyến giao thông đang gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm; phối hợp doanh nghiệp tiếp tay cho “cò” hoạt động tại các bến xe, bến tàu, nhà ga… Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; tổ chức các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm...

Ngoài ra, lãnh đạo cần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa sai phạm cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ... nhằm không để xảy ra tình hình phức tạp ở các bến xe, tàu, địa bàn trọng điểm.

TUYẾT KHUÊ