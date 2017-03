Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm vụ CSCĐ đánh người vi phạm giao thông

Ngày 28/11, văn phòng Bộ Công an đã có công văn gửi Dân trí về việc xác minh, xử lý vấn đề báo nêu. Trước đó, ngày 20/11, Dân trí đăng bài: “Một học sinh bị cảnh sát cơ động đạp vào ngực?” phản ánh: Vào khoảng 6h30 ngày 19/11, em Trần Đức Thắng (học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi xe máy chở một học sinh cùng trường đi dự lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (cả hai đều không đội mũ bảo hiểm).

Khi cách trường khoảng 500m, hai em bị cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thắng bị một cảnh sát cơ động đánh và gây thương tích. Rất đông người dân chứng kiến vụ việc và bất bình trước hành động của chiến sỹ cảnh sát cơ động này. Qua kiểm tra tại bệnh viện, Thắng bị chấn thương phần mềm vùng gáy, cổ tay phải, ngực, bụng và xây xước da.

Cảnh sát cơ động gây thương tích trên người em Trần Đức Thắng (Ảnh chụp ngày 19/11)

Sau khi báo đăng, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kết luận: Thực hiện kế hoạch 102/KH – CAT(PV11), ngày 29/5/2012 của Giám đốc Công an tỉnh về việc phối hợp lực lượng tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, ngày 18/11/2012, Công an tỉnh đã tăng cường cho công an huyện Nghi Xuân 14 cán bộ chiến sỹ của các Phòng PC64, PC65, PC67 phối hợp với Công an huyện phân công thành 3 tổ công tác xuống các địa bàn làm nhiệm vụ.

Vào lúc 7h ngày 19/11/2012, khi tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có 3 Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân và 2 chiến sỹ CSCĐ Phòng PC65 Công an tỉnh) làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 1, đoạn qua thôn Trường Lam, xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) đã phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy với tốc độ cao chở theo một nữ thanh niên.

Chiến sỹ Phan Thanh Long - cán bộ Phòng PC65 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng người thanh niên này không chấp hành, điều khiển lao xe vào người chiến sỹ Long, làm chiến sỹ Long ngã ra đường, 2 thanh niên trên xe máy cũng bị ngã.

Do không làm chủ được bản thân, đồng chí Long đã dùng gậy cao su đánh vào người nam thanh niên, gây xây xát phần mềm. Hai thanh niên được xác định là Trần Đức Thắng và Lê Thị Hải (học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân).

Công văn cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo đưa Thắng và chiến sỹ Long vào viện điều trị. Do vết thương nhẹ, bệnh viện đã cho 2 người về. Ngày 20/11, Thắng đi học bình thường, chiến sỹ Long tiếp tục công tác.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng PX13 phối hợp với công an huyện Nghi Xuân làm rõ sự việc, tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phối hợp lực lượng trong thực hiện quy trình tuần tra, kiểm soát, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức kiểm điểm về hành vi vi phạm của chiến sỹ Long; đồng thời giao cho lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, Phòng PC65 trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nội dung sự việc, thăm hỏi gia đình nạn nhân Trần Đức Thắng. Gia đình chiến sỹ Long cũng đã gặp gia đình nạn nhân Thắng để thăm hỏi xin lỗi về hành vi của chiến sỹ này.



