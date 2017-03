Bộ Công an chỉ đạo làm rõ vụ nghi can 17 tuổi tử vong

Sáng 14-10, Bộ Công an có thông báo cho biết liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Trại tạm giam số 3 - Công an TP Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, kết luận để xử lý nghiêm. Đồng thời làm rõ toàn bộ quá trình công tác quản lý tạm giam của cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến vụ việc. Theo bộ trưởng, nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông báo của Bộ Công an, ngày 5-8, Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bị công an huyện bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Dư khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên còn gây bốn vụ trộm cắp khác. Dư bị khởi tố và ngày 7-8, lệnh tạm giam được ban hành (lệnh này được VKSND huyện phê chuẩn). Ngày 13-8, Dư được chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội.



Trại tạm giam số 3, nơi xảy ra vụ án. Ảnh minh họa

Khi vào trại, Dư được bố trí tạm giam tại buồng C15 (dành cho người chưa thành niên), cùng buồng với ba bị can gồm Vũ Văn Bình, Nguyễn Nam Trường, Lê Đức Anh (đều 17 tuổi).

Sáng 4-10, các bị can ăn sáng xong, theo lịch phân công đến phiên Dư rửa bát. Thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến ngồi ở khu vực giữa hai bệ xi măng nơi bị can ngủ. Tại đây, Bình có hành vi đấm đá vào mặt và đầu Dư.

Khoảng năm phút sau, Dư đi ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã. Ba bị can cùng phòng đã chạy lại đỡ Dư dậy. Cùng lúc, cán bộ quản giáo Nguyễn Mạnh Cường phát hiện nên báo cáo ban giám thị và đưa bị can Dư đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an yêu cầu công tác điều tra phải khách quan, rõ ràng, đánh giá chính xác, đầy đủ toàn bộ quá trình công tác quản lý tạm giam của cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc, điều tra làm rõ và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố bị can đối với Bình về tội danh trên.

Đối với bị can Dư, mặc dù được tích cực cứu chữa nhưng đã tử vong chiều tối ngày 10-10 tại BV Bạch Mai.