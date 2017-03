Bộ Công an chỉ đạo mở cao điểm tấn công tội phạm

“Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tăng cường các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa tội phạm…”. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, vừa chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2016 như trên.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong tháng 11-2016, lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng và đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực xấu đạt hiệu quả; giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở…



Công an TP Hà Nội triệt phá một ổ nhóm tội phạm, thu giữ nhiều vũ khí. Ảnh: T.PHAN

Toàn lực lượng đã điều tra, khám phá gần 3.600 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý gần 6.000 người; triệt phá 120 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú gần 600 người. Trong lĩnh vực giao thông, công an xử lý gần 356.000 trường hợp, xử phạt gần 230 tỉ đồng...

Công an các địa phương tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như quán karaoke, vũ trường.

Trong tháng qua, có 18 tập thể thuộc công an một số đơn vị, địa phương được Bộ Công an khen thưởng đột xuất…

Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo lực lượng công an ngoài tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nêu trên thì còn cần phải tuyên truyền những tấm gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh, trấn áp tội phạm, phòng ngừa tội phạm…