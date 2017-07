Bộ Công an đề xuất thưởng 5 triệu đồng/lần bắt cướp

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về dự thảo lần 2 Quyết định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, trước khi trình Thủ tướng ký ban hành. Quỹ do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành.