Bộ công an đột kích quán bar ở Quảng Nam

Chiều 15-8, Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã kiểm tra hành chính Diamond club vào rạng sáng nay và tạm giữ hơn 100 thanh niên. Sau khi sàng lọc, công an đang điều tra những thanh niên dương tính với ma túy bị tạm giữ.

Trước đó, lúc rạng sáng, các chiến sĩ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích quán bar Diamond nằm trên đường Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Lúc này quán bar ngập mùi khói thuốc và bia rượu của những thanh niên đang nhảy nhót tại quán. Hơn trăm người bị đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Qua sàng lọc, có hơn 10 thanh niên dương tính với ma túy.

Công an cũng bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các thanh niên ở quán bar này và triệu tập chủ quán bar lên làm việc.

Đến trưa 15-8, vẫn có hơn 10 cán bộ công an túc trực làm nhiệm vụ tại quán bar.

Bar Diamond là tụ điểm chơi đêm duy nhất ở TP Tam Kỳ. Công an đang làm rõ nguồn ma túy tuồn vào quán bar này cùng những sai phạm liên quan.