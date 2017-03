Bộ Công an kêu gọi đồng phạm vụ Vinashin đầu thú

(PL)- Tối 15-7, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra các đồng phạm liên quan đến vụ án do Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines), gây ra.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đồng phạm của Đạt nhanh chóng ra đầu thú để được khoan hồng… Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 14-7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có thông báo kết luận ban đầu về vụ án cố ý làm trái, tham ô do Đạt chủ mưu. Theo đó, Đạt đã tham ô, trục lợi hơn 18,6 triệu USD (400 tỉ đồng). Ngày 7-7, Đạt bị bắt khi đang lẩn trốn ở nước ngoài. Đạt là đối tượng liên quan đến vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Cha Đạt là ông Giang Văn Hiển (65 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. NGUYỄN ĐỨC