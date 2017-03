Bộ Công an mở cao điểm tấn công tội phạm băng nhóm

Các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ và công an các tỉnh, thành triển khai các giải pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm: Cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán, trả thù lẫn nhau, chống người thi hành công vụ… Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có điện yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như trên.



Trấn áp tội phạm (Ảnh minh hoạ)

Bộ Công an cũng lưu ý các đơn vị đấu tranh mạnh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án... Các đơn vị, địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ những người có tiền sử “ngáo đá”, tâm thần, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây án, gây rối trật tự công cộng. kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy…



 Về vụ vây bắt bị can có lệnh truy nã đặc biệt Trần Trung Hùng (quê Nam Định, trú phường Quyết Thắng, TP Kon Tum), ngày 16-12, Thượng tướng Tô Lâm đã có thư khen gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức bắt giữ Trần Trung Hùng.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương cán bộ, chiến sĩ; quyết định thưởng cho các đơn vị: C45, C47, A70, A71; E20 - K20; PC45 và Công an TP Kon Tum; PC45 và Công an TP Pleiku mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Như đã đưa tin, ngày 15-12, các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ của Bộ Công an phối hợp với các đơn vị vây bắt Hùng, nghi can cầm đầu một vụ bắt cóc và bắn trọng thương Công an tỉnh Kon Tum khi bị vây bắt rồi tẩu thoát…