Bộ Công an mở rộng điều tra vụ giả danh tướng quân đội

Cụ thể, hai người này đã giả danh trung tướng đang làm việc tại Bộ Quốc phòng và đại tá của Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C45 đề nghị người dân cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan hoặc trình báo các vụ việc tương tự liên quan đến các đối tượng trên cho C45 để mở rộng điều tra. Theo đó, người dân có thể cung cấp thông tin tại Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ở số 14 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Việt Dũng theo số điện thoại 0916.813.399 và 0983.261.868.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 6-5, Nguyễn Thiên Hưởng (64 tuổi, Nghệ An) giả danh “tướng” Bộ Quốc phòng đi lừa đảo và bị bắt giữ (tại Bình Dương) sau một thời gian lẩn trốn lệnh truy nã trên toàn quốc của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Trong vụ này, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phối hợp với C45, Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp Trần Văn Nhứt (57 tuổi, ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) về cùng hành vi. Qua điều tra ban đầu, Hưởng còn gọi “Bảy Lửa”, “Bảy Cụt” hay “Bảy nông dân” đã giả danh “tướng” của Bộ Quốc phòng và cấu kết với Nhứt (giả danh đại tá Bộ Công an) lân la đến các tỉnh, thành gặp cán bộ, doanh nghiệp, cá nhân khẳng định khả năng “chạy” dự án, công trình. Hai người này nhận tiền của các nạn nhân thì lặn mất. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hưởng và Nhứt đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng của năm người.

NGUYỄN ĐỨC