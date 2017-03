Bộ Công an: Sớm đưa vụ giết mẹ con ở Vũng Tàu ra xử lý

Ngày 27-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24-10 vừa qua tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man và manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phá án trong thời gian ngắn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung.



Châu Minh Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: KHÁNH LY

Trước đó như đã thông tin, khoảng 16 giờ 56 phút ngày 24-10, sau khi đi họp về đến nhà, ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức, phát hiện vợ và con trai duy nhất bị sát hại thương tâm tại nhà.

Sau gần một ngày ráo riết điều tra, đến 10 giờ 30 ngày 25-10, căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM), là người có quen biết với gia đình nạn nhân.

Đến khoảng 6 giờ 45 ngày 26-10, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã tiến hành truy xét, bắt giữ Châu Minh Nhân khi Nhân đang có mặt tại một ngôi nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận có quen biết gia đình nạn nhân. Quá trình đến chơi, Nhân nảy sinh ý định trộm yến vì nhà ông Thường có nuôi chim yến trên tầng thượng. Trưa 24-10, Nhân trùm áo mưa đi vào nhà ông Thường, sau khi trộm tổ yến, Nhân đi xuống tầng trệt thì gặp con trai ông Thường bèn ra tay sát hại, mang xác nạn nhân giấu dưới nhà bếp.

Khi Nhân đang lục lọi tìm tài sản, vợ ông Thường đi chợ về, Nhân liền ẩn náu. Bà này vào nhà nhưng không phát hiện điều bất thường, đi lên phòng ngủ trên lầu một thì Nhân theo lên, ra tay sát hại. Sau khi ra tay, Nhân vơ vội ĐTDĐ, nhẫn, bông tai, dây chuyền của nạn nhân rồi lấy xe máy của gia đình bỏ trốn. Trên đường đi, Nhân vứt áo mưa, biển số xe ven đường,…