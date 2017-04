Bộ Công an tăng cường trấn áp tội phạm cướp, cướp giật

Ngày 17-4, thông tin từ Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện gửi thủ trưởng các đơn vị ngành công an, nhằm tăng cường bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai hàng loạt công tác trọng tâm.



Cụ thể, lực lượng công an cần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, tăng cường tấn công trấn áp, truy nã tội phạm. Tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, đánh bạc; triệt phá các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo đảm trật tự ATGT, phòng, chống cháy nổ, kiểm soát trật tự công cộng. Kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như: vi phạm quy định nồng độ cồn, quy định tốc độ, đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy…

Ngoài ra, ngành công an cần thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai Tháng cao điểm an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường biện pháp phòng cháy và chủ động xây dựng các phương án chữa cháy tại các địa điểm có nguy cơ cháy cao như: khu công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội, khu vui chơi công cộng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng phải tổ chức công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt từ dịp 30-4-2017 bảo đảm đúng chính sách, pháp luật…