Bộ Công an thông tin vụ Yên Bái bắt phóng viên

Trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017, sáng nay 28-6, khi các phóng viên hỏi về vụ bắt giữ Lê Duy Phong, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cho biết đã có báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái về việc này.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát “Đến nay, theo báo cáo của Công an Yên Bái, ngày 16-6, PV Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, nêu một số vi phạm của Sở. Đồng thời, PV Phong cung cấp một số thông tin để giải quyết, yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng. Thời điểm đó, ông Sáng không có đủ tiền nên chuyển cho Phong 100 triệu đồng, chiều chuyển tiếp 100 triệu đồng.



"Ngày 22-6, Duy Phong tiếp tục lên Yên Bái thì bị bắt giữ, Khi bị bắt giữ, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận tiền ngày 16-6. ” - Trung tướng Tuyến thông tin

Về việc Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng đưa cho nhà báo Duy Phong 200 triệu đồng để không thông tin về sai phạm của Sở này, Trung tướng Tuyến cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ việc này. “Vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thông tin cụ thể được. Hành vi của ông Sáng, nếu kết quả điều tra thấy có đủ căn cứ, cơ quan điều tra sẽ xử lý”, ông Tuyến nói.

Về việc có nên để Bộ Công an điều tra, chúng tôi cho rằng trước hết thẩm quyền điều tra là của Công an Yên bái, nếu rút lên Bộ Công an phải trong trường hợp phải hết sức phức tạp. Bộ Công an hiện đã cử cơ quan điều tra của Bộ giám chỉ đạo Công an Yên Bái điều tra khách quan, chúng tôi đảm bảo sẽ chỉ đạo làm khách quan đúng quy định.

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Yên Bái (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ông Phong bị bắt về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.