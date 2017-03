Bộ Công an thưởng “nóng” ban chuyên án phá nhanh vụ thảm sát kinh hoàng

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, trước nỗ lực phá vụ trọng án cả gia đình bị sát hại dã man của các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, ban chuyên án đã vinh dự được nhận thư khen và thưởng “nóng” của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Bộ trưởng đã quyết định thưởng 4 đơn vị trong ban chuyên án: Phòng CSHS, Công an huyện Quỳnh Phụ, Công an TP Thái Bình, Phòng PA 71, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Cũng ghi nhận và biểu dương thành tích phá án của ban chuyên án, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã thưởng “nóng” ban chuyên án 20 triệu đồng. UBND TP Thái Bình cũng ra quyết định thưởng công an huyện Quỳnh Phụ 10 triệu đồng, Công an TP Thái Bình 5 triệu đồng, Phòng CSHS 5 triệu đồng. Cả một gia đình bị kẻ thủ ác sát hại dã man. Trước đó, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa tập trung toàn bộ lực lượng phá “nóng” một vụ trọng án tại TP Thái Bình khiến cả một gia đình bị sát hại dã man. Hung thủ bị bắt sau 4 giờ vụ trọng án được phát hiện. Sự việc được phát hiện khoảng 20h30 ngày 23/12, CQĐT Công an Thái Bình nhận được tin báo tại nhà ông Nguyễn Anh T. (SN 1941) trú tại tổ 17 phường Phú Khánh -TP Thái Bình có những dấu hiệu khác thường, cửa khóa từ sáng đến tối không ai ra vào. Khi người dân phá khóa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện ông Nguyễn Anh T nằm chết trên giường, đầu bị vỡ hộp sọ, cổ bị thít bằng dây cua-roa. Trên tầng 2, con gái ông T. là Nguyễn Thị Minh T. (SN 1980) đã bị giết chết. Đầu và mặt cũng bị đập vỡ, cổ bị thít bằng dây điện. Cùng trên giường với T. có bà Đoàn Thị C. (SN 1949), mẹ T., cũng bị sát hại dã man. Qua xác minh nhanh, CQĐT phát hiện gia đình mất 1 chiếc xe máy Honda Wave, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động. Xác định đây là án đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình lập tức chỉ đạo thành lập “nóng” ban chuyên án gồm: Lãnh đạo công an tỉnh, phòng CSHS, Phòng cảnh sát kỹ thuật, Công an TP Thái Bình, phòng an ninh kỹ thuật và toàn bộ lực lượng Công an 8 huyện, thành phố truy tìm hung thủ. Đến 1h sáng 24/12, các trinh sát đã bắt được một nghi can là đối tượng Lê Thanh Đại (SN 1981), trú tại tổ 15 phường Bắc Sơn - Kiến An - TP Hải Phòng, từng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và mới ra tù từ tháng 8/2012. Chỉ sau 4 giờ vụ án được phát hiện, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt gọn kẻ thủ ác Lê Thanh Đại. Tại cơ quan công an, bước đầu, Đại khai do quen biết với chị T., giáo viên trường tiểu học tại huyện Kiến Xương, nên Đại một vài lần đến nhà ông T. chơi. Sáng ngày 22/12, chị T. rủ Đại về nhà chơi. Sau khi ăn cơm trưa xong, T. và Đại ngồi nói chuyện tại phòng T. Đang nói chuyện, Đại lừa lúc chị T. không chú ý đã dùng 1 chiếc chân tủ bằng gỗ đập liên tiếp vào đầu chị T. khiến chị T. chết tại chỗ. Thấy động, bà C. chạy từ dưới nhà lên xem cũng bị Đại dùng chân ghế đập chết tại chỗ. Sau khi đập chết 2 mẹ con chị T, Đại dùng dây điện thít cổ 2 người cho chết hẳn. Sau đó, Đại xuống tầng 1 thấy ông T đang nói chuyện với khách. Khoảng 30 phút sau, khi khách ra về, ông T hỏi Đại xem vợ và con gái đâu. Đại nói dối 2 người ra ngoài. Do ông T. bị bệnh khớp nằm trên giường, Đại lên tầng 2 lấy chiếc chân tủ tiếp tục đập chết ông T. Sau khi đập chết 3 người, Đại khóa cửa trong nhà ông T. ở đến 23h đêm thì chui ra ngoài rồi khóa cửa ngoài nhà ông T. Sau đó, Đại thuê 1 nhà trọ tại TP Thái Bình ở đến 20h ngày 23/12 thì mang toàn bộ tài sản rời Thái Bình về Hải Phòng. Trên đường về Hải Phòng do trời lạnh quá, Đại tiếp tục vào một nhà nghỉ tại xã Đông Hải - Quỳnh Phụ (Thái Bình) thì bị bắt. Theo Anh Thế (Dân trí)