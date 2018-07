Bộ Công an thưởng nóng vụ triệt phá nhóm khủng bố ở Tân Bình

Chiều 9-7, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã tới thăm, chúc mừng và thưởng "nóng" cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan trong việc nhanh chóng phá án vụ gây nổ tại trụ sở công an phường 12 Quận Tân Bình.



Lãnh đạo Bộ Công an thưởng nóng ban chuyên án triệt nhóm phản động gây nổ trụ sở công an phường 12 Quận Tân Bình.

Sau khi nghe đại diện Công an TP.HCM báo cáo về hành trình phá án, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Tại buổi khen thưởng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm người vi phạm.

Bộ công an đã biểu dương và quyết định thưởng nóng bốn đơn vị là: Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Phòng Kĩ thuật Hình sự (PC54), Phòng an ninh kĩ thuật (PA71) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) đã có nhiều đóng góp trong quá trình phá án.

Việc phá án kịp thời đã góp phần đập tan âm mưu của các thế lực phản động, giữ vững bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, sau 10 ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM đã phối hợp với các đơn vị như Công an tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai… và các lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã bắt được những thành phần chủ chốt gây ra vụ nổ trên.

Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 Quận Tân Bình.

Theo đó, bước đầu Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 7 bị can, trong đó bốn người bị khởi tổ về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và ba người bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất nổ.



Nguyễn Khanh và đồng bọn bị khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Theo Công an TP.HCM, bị can được xác định chủ mưu, trực tiếp tổ chức vụ khủng bố này là Nguyễn Khanh (54 tuổi, Đồng Nai).

Tổ chức mà Khanh tham gia có tên gọi là Triều đại Việt Nguyễn của tổ chức phản động nước ngoài. Các đối tượng nước ngoài đã phong cho Khanh quân hàm chuẩn tướng, tỉnh trưởng và hứa nếu thực hiện thành công nhiều vụ khủng bố, gây chấn động thì được phong hàm thiếu tướng, đặc khu trưởng phụ trách nhiều tỉnh, thành.

Nguyễn Tấn Thành (con trai Khanh) hỗ trợ cha chế tạo thuốc nổ. Thành có quan hệ riêng với Lisa Phạm, là người có tham gia tổ chức nước ngoài.

Dương Bá Giang (47 tuổi, Đồng Nai) là người chế tạo thiết bị điều khiển từ xa điều khiển quả nổ. Vũ Hoàng Nam (22 tuổi, Tân Bình) gắn quả nổ tại trụ sở công an.

Ba người bán chất nổ gồm: Nguyễn Trung Trực (36 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (28 tuổi) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (37 tuổi).

Ngoài gây ra vụ nổ tại trụ sở công an phường 12 Quận Tân Bình, các bị can khai nhận rằng đã nghiên cứu chuẩn bị khủng bố tại nhà riêng của một số lãnh đạo, trụ sở nhưng được Công an TP.HCM phát hiện ngăn chặn kịp thời.