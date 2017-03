Bộ Công an triệt phá 421 băng tội phạm trong 3 tháng

Ngày 23-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công an quý I/2017; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017…

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết trong quý I/2017, lực lượng công an đã thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm…



Cụ thể, công an đã điều tra, khám phá trên 10.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 23.000 đối tượng; triệt phá 421 băng nhóm tội phạm. Riêng hai tháng thực hiện cao điểm, điều tra, khám phá 7.200 vụ, bắt 16.200 đối tượng; triệt phá 329 băng, ổ, nhóm tội phạm.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, công an phát hiện 5.700 vụ, bắt 8.700 đối tượng, thu giữ 148 kg heroin, 216 kg và hơn 100.000 viên ma túy tổng hợp,…

Ngoài ra, lực lượng công an cũng tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường (xử lý trên 1 triệu trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 668 tỉ đồng). TNGT giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.



Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; phòng, chống cháy, nổ.

Ngoài ra, công an cần tập trung phối hợp, tăng cường xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết không để tái diễn vi phạm…