Bộ Công an triệt phá đường dây chuyên theo dõi, nghe lén

(PLO)- Chiều 18-11, nguồn tin từ Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50B) vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) của Bộ Công an bắt khẩn cấp năm nghi can để điều tra làm rõ về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số của nhiều người.