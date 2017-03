Bộ Công an tuyên dương các hiệp sĩ

Sáng 17/8, tại Hội trường Tổng cục CSĐT tội phạm và TTXH phía Nam (TP HCM) đã diễn ra buổi họp mặt, giao lưu quần chúng tiêu biểu trong phong trào phòng chống tội phạm. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này đã được Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng.







Đại diện cho hàng chục CLB phòng chống tội phạm ở Bình Dương nhận tuyên dương gồm có hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa); anh Trần Hoàng Anh (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành) và Trung tá Hà Văn Thanh (Trưởng Công an phường Phú Hòa).Thành lập từ năm 1997, hiện nay Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã tham gia bắt hàng trăm tội phạm, phá gần 1.000 vụ việc lớn nhỏ, thu hồi hơn 100 xe máy, 2 xe ô tô và nhiều tài sản có giá trị. Với những thành tích này, nhiều cá nhân và tập thể đội đã được các cấp trao tặng bằng khen, giấy khen. Trong đó, anh Nguyễn Thanh Hải đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng III cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND, Công an tỉnh Bình Dương…Tại TP HCM có hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến cũng trực tiếp phá hàng chục vụ việc lớn nhỏ, bắt giữ nhiều thành phần phạm pháp... và rất được người dân tin yêu.Cũng được tuyên dương trong buổi lễ còn có ông Dương Văn To (Đội trưởng Dân phòng tự quản “Phòng chống tội phạm trên sông” xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long). Trong 15 năm sống trên sông nước, ông To đã cứu được 129 tàu, ghe bị nạn trên sông, bắt 48 vụ trộm cắp tài sản... Khu vực Tây Nguyên có anh Rơ Chăm Krun (Đắc Lắc), trong hơn 10 năm đã bắt được trên 100 tội phạm, thu hồi nhiều tài sản trả người bị hại…Phát biểu tại buổi tuyên dương, Trung tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ công an) đã đánh giá cao vai trò của quần chúng trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông cũng cho rằng, để phát huy tích cực thì công an địa phương phải làm tốt công tác tham mưu, giúp cho các thành viên phát huy sức mạnh trấn áp tội phạm. "Cần có kế hoạch động viên kịp thời đến quần chúng tích cực trong phong trào và phải xây dựng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong việc truy bắt tội phạm", Trung tướng nhấn mạnh.Theo Nguyệt Triều - Anh Văn (VNE)