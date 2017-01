Bộ Công an vào cuộc vụ bắn chết người tại TP.HCM

Liên quan đến vụ nổ súng tại ngôi nhà 230 Nguyễn Thị Nhỏ (phường 4, quận 11, TP.HCM), nạn nhân được xác định là ông MCT (sinh năm 1972, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, tạm trú quận 11). Ông T. cùng vợ là bà HTKP (sinh năm 1977) thuê ngôi nhà nói trên để bán đặc sản Sóc Trăng - Bến Tre nhiều năm nay. Vợ chồng ông T. có hai con nhỏ.

Một nguồn tin cho biết nạn nhân bị bắn bốn phát súng vào người. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều vỏ đạn thuộc hai loại súng khác nhau.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 11 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ vụ việc.



Công an phong tỏa điều tra vụ bắn người. Ảnh: NT

Theo đó, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm sấp trên vũng máu ở khu vực cửa ra vào phòng khách. Trong người nạn nhân có ba chiếc điện thoại lưu nhiều số và nhiều cuộc gọi từ Campuchia.

Người nhà của ông T. cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. có đi lấy tiền hàng. Tại phòng riêng của ông T., công an thu giữ một cuốn sổ cùng giấy tờ của ngân hàng thể hiện ông nhiều lần chuyển một lượng tiền lớn từ TP.HCM sang Campuchia.

Hiện công an đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để truy xét các nghi phạm. Qua khám nghiệm và lấy lời khai, phương tiện hai kẻ gây án sử dụng là xe Sirius màu đỏ đen.

Công an TP.HCM, Công an quận11 đã tung nhiều lực lượng tinh nhuệ, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng vào cuộc hỗ trợ công tác truy tìm hai sát thủ gây án.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM, có khả năng đây là vụ thanh toán mâu thuẫn cá nhân chứ không phải giết người cướp của.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 8-1 xảy ra vụ nổ súng khiến ông T. tử vong ngay tại chỗ. Theo người dân, vào thời điểm xảy ra vụ việc có hai thanh niên đi trên xe máy tới trước ngôi nhà nói trên, xông vào nhà nổ súng. Sau khi gây án cả hai bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra.