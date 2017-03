Bộ Công an vào cuộc vụ nhà báo bị chém ở Nghệ An

Ngày 6/7, nguồn tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nhà báo Võ Thanh Mai bị chém, Bộ Công an đã cử cán bộ tham gia truy tìm hung thủ.

Như chúng tôi đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 30/5/2011, khi đang dừng xe đổ xăng (đoạn giao giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An), nhà báo Võ Thanh Mai - phóng viên trường trú báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ đã bị một thanh niên đội mũ lưỡi trai chém bị thương.



Nhà báo Thanh Mai lúc nhập viện Gây án xong, đối tượng chạy ra nhảy lên một chiếc xe máy chờ sẵn và tẩu thoát. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thành An - Sài Gòn (TP Vinh) cấp cứu với các vết thương ở tay, cầu vai. Sau đó phải khâu 21 mũi. Được biết, trước thời điểm bị chém, nhà báo Thanh Mai đã có một số bài viết chống tiêu cực ở hai huyện Thanh Chương và huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Theo Hồng Thắng (VTC News)