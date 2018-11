Bộ Công an vào cuộc vụ trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố

Liên quan đến vụ trưởng Công an TP Thanh Hóa bị thuộc cấp tố nhận 260 triệu đồng chạy án, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với Bộ Công an về sự việc này”.



Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vụ việc đã được báo cáo và Thanh tra Bộ Công an sẽ vào cuộc. Ảnh: Đ.TRUNG

“Chiều nay Thanh tra của Bộ Công an sẽ vào làm việc. Còn nội dung, phương pháp, cách thức... làm việc của thanh tra như thế nào thì tôi chưa được biết. Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an và quan điểm Bộ Công an phải giữ vững kỷ luật kỷ cương, làm đúng quy định nhưng trước mắt là thanh tra làm rõ”.

Liên quan đến sự việc này, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, xác nhận trong đoạn băng ghi âm xuất hiện trên Facebook có giọng nói của ông và cuộc trò chuyện trong đó là có thật.

Theo ông Phương, cuộc trò chuyện này diễn ra vào ngày 19 hoặc 20-7.

“Trong quá trình đó, anh này có để lại tiền nhưng tôi không nhận. Tôi đã tìm cách trả lại. Sau sự việc, tôi cũng đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an tỉnh cũng đã báo cáo lên Bộ Công an” - ông Phương thông tin.

Hai ngày qua, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên KSĐP đăng đoạn ghi âm dài hơn 23 phút có tiêu đề: "Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo"...