Bộ Công an yêu cầu kiểm tra nạn “đầu gấu” khu công nghiệp

Ngày 7.1, Văn phòng Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh trên báo, báo cáo kết quả trước ngày 17.1 để báo cáo cho lãnh đạo Bộ Công an.

Theo Thái Sơn (TNO)