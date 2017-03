Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chết sau 3 ngày bị tạm giữ

Người nhà nạn nhân tập trung kín tại nhà xác bệnh viện Quốc Oai

Theo đó, văn bản do Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an ký nêu rõ: “Báo Pháp luật TP.HCM điện tử ngày 3-8-2015 có bài “Tử vong sau 3 ngày bị tạm giam”, phản ánh: Chiều 3-8, hàng trăm người dân đã vây kín nhà xác của bệnh viện Quốc Oai, đề nghị làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Quảng Trường (sinh 1972 ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) tử vong trong quá trình bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Quốc Oai. Anh Trường bị Công an huyện Quốc Oai tạm giam từ ngày 31-7. Sáng 3-8, gia đình anh Trường nhận được tin báo anh đã tử vong. Theo người nhà anh Trường, tại thời điểm bắt giữ, anh Trường hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ uống chút rượu…"

Từ thông tin trên, Văn phòng Bộ Công an cho biết đơn vị này đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, gia đình anh Trường cho biết khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 4-8, gia đìnhđã nhận thi thể, nhập quan và an táng cho anh Trường.

Ông Nguyễn Quảng Quy (bố đẻ nạn nhân) cho hay: “Hôm qua, lãnh đạo công an TP Hà Nội cùng công an huyện có gọi gia đình tôi tới trụ sở công an huyện Quốc Oai. Tại đây, sau khi các cán bộ khuyên bảo, gia đình tôi đồng ý nhận xác và nhập quan cho con, đến khoảng 20 giờ thì đưa ra nghĩa trang. Nhiều cán bộ công an từ thành phố, huyện và thị trấn cũng đã đến nhà, an ủi và động viên gia đình”.

Ông Quy cũng khẳng định, về cái chết của anh Trường, gia đình ông không hề có yêu cầu gì khác ngoài việc đề nghị các cơ quan chức năng phải làm rõ được nguyên nhân tại sao dẫn tới con ông tử vong đột ngột.

Trao đổi với phóng viên, anh Phùng Văn Cường (SN 1989, cháu của anh Trường) – người trực tiếp có mặt khi khám nghiệm tử thi, nói: “Theo như kết quả do cán bộ pháp y đọc, trên người chú tôi có nhiều vết thương bên ngoài. Cụ thể, dưới 2 đầu gối có vết thương tụ máu và một vài vết rách nhỏ; ngón tay trỏ bên trái rách một miếng bằng đầu ngón tay; bắp tay phải có một vết bầm tím khoảng 4cm; cẳng chân trái cũng có một vết bầm tím. Đây là khám nghiệm bên ngoài, còn bên trong thì hiện chưa có kết quả nên tôi cũng không dám khẳng định gì. Nhưng chắc chắn những vết bầm tím trên phải do ngoại lực tác động vào”.

Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan như Công an, UBND, Chi cục thi hành án, Viện kiểm sát huyện Quốc Oai nhưng đều bị từ chối cung cấp thông tin với lý do “vụ án đang được công an TP Hà Nội điều tra, không thể tiết lộ gì”.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 3-8, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, hàng trăm người dân đã vây kín nhà xác của bệnh viện liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Quảng Trường, (SN 1972, trú tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội).

Được biết, anh Trường đã bị công an huyện Quốc Oai tạm giam 3 ngày. Đến sáng 3-8, người nhà của anh bất ngờ nhận được tin báo anh tử vong.

Cho rằng cái chết của anh Trường có nhiều uẩn khúc, gia đình nạn nhân đã mang quan tài tới bệnh viện để yêu cầu khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.



Người nhà đã nhận thi thể và an táng cho anh Trường. Ảnh: Tuyến Phan

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, đại diện công an huyện Quốc Oai cho hay, ngày 31-8, công an huyện tham gia cưỡng chế đối với hộ dân tại thị trấn Quốc Oai. Anh Trường bị bắt giữ vì hành vi cản trở người thi hành công vụ. Hiện vụ án đã được công an huyện Quốc Oai chuyển hồ sơ cho công an TP Hà Nội điều tra.

Một số người dân chứng kiến vụ giải tỏa cho biết, tại thời điểm này, anh Trường có biểu hiện say rượu. Khi thấy lực lượng công an tiến hành cưỡng chế, anh Trường đi vào bên trong ngôi nhà bị giải tỏa để xem. Sau một lúc, anh Trường có lời qua tiếng lại và cự cãi với lực lượng chức năng nên đã bị bắt lên thùng xe cùng một số người khác.