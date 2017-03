Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra tất cả quán karaoke

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công an đề nghị giám đốc Công an, giám đốc Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, tổng kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí, tập trung đông người, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ như: quán karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, hướng dẫn cơ sở khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động.

Bộ Công an cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, phát huy tối đa phương châm “bốn tại chỗ”.



Vụ cháy tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội chiều 1-11 làm 13 người chết

Đối với vụ cháy tại quán karaoke 68 (phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) chiều qua (1-11) làm 13 người chết, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản Bộ đề nghị Công an, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục hậu quả; điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều 1/11 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke ở phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vụ cháy lớn nghiêm trọng khiến công tác cứu hộ phải kéo dài đến 23g45 mới kết thúc công tác tìm kiếm, cứu hộ. 13 nạn nhân bị tử vong, nhiều tài sản bị hư hại nặng...