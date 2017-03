Bộ đội biên phòng bắt hai bánh heroin

(PL)- Chiều 29-8, Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án và bàn giao Hoàng Văn Nam và Hoàng Văn Quang (đều ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can.

Đêm 28-8, khi Quang và Nam nhận hai bánh heroin (trọng lượng 750 g) từ một người Lào về đến bản Chà Luân, xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) thì bị lực lượng biên phòng giữ lại. Nam rút dao nhọn trong người ra chống trả. Lực lượng biên phòng kịp thời quật ngã, khống chế tước dao trên tay Nam và bắt gọn cả hai. Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Đ.LAM