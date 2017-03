Bộ đôi chuyên cướp của du khách

Cướp bằng mũ bảo hiểm Công an quận 12, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) về hành vi cướp tài sản. Đồng thời đang tiếp tục truy bắt thêm ba nghi can khác trong nhóm cướp của Đạt. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 22-12, anh NTB điều khiển xe máy chở anh NHH đến khu vực vòng xoay An Sương (quận 12) thì bị nhóm của Đạt đi xe máy chặn đầu, khóa đuôi. Nhóm của Đạt gồm bốn người đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào anh B. và anh H. khiến hai người hoảng sợ vứt bỏ xe, chạy bộ. Trong lúc nhóm Đạt định cướp xe của hai nạn nhân trên thì tổ tuần tra của Công an phường Tân Hưng Thuận (quận 12) xuất hiện kịp thời, bắt giữ được Đạt. Riêng ba đồng phạm còn lại phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường. H.TUYẾT