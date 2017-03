"Bố già" 72 tuổi buôn ma túy liên tỉnh

Kiểm tra nơi ở của ông Giống tại huyện Văn Trấn, Yên Bái, cảnh sát thu một bánh heroin cùng nhiều tang vật. Theo Công an Yên Bái, người đàn ông 72 tuổi này có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời gian này, ông đang được hoãn thi hành bản án 9 năm tù vì lý do sức khỏe.

Liên quan đường dây do ông Giống cầm đầu, cuối tháng 5 Công an tỉnh Yên Bái cũng bắt 3 đệ tử của "bố già" này gồm: Vàng A Chu và 2 anh em Vàng A Dia, Vàng A Dê (cùng trú huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Khám người 3 can phạm này, trinh sát thu 2 cây heroin (trọng lượng 62,3 gam).

Tại cơ quan điều tra, họ khai mua ma túy ở các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa rồi vận chuyển về Yên Bái tiêu thụ. Mỗi bánh heroin, nhóm của ông Giống lãi khoảng 80 triệu đồng.

Theo Tuệ Lâm - Xuân An (VNE)