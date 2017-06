Bỏ hoang kho bãi, còn đòi... chia tiền bán kho!

Theo báo cáo của UBND quận 8 với Ban Kinh tế và Ngân sách HĐTP về tình hình kho bãi tại buổi làm việc hôm qua (31-10), trên địa bàn quận này có 159 kho bãi với diện tích hơn 430 ngàn m2 do trung ương, thành phố và quận quản lý. Có 33 kho đang sử dụng sai mục đích, cho thuê lại và 10 kho bỏ trống, tổng diện tích gần 58 ngàn m2. Quận 8 đề xuất lấy 77 kho với diện tích gần 320 ngàn m2 tạo quỹ nhà cho chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch của quận này. “Rất khó thuyết phục các đơn vị quản lý kho bãi, nhất là trung ương giao lại cho quận. Với doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì việc thu hồi kho bãi còn phức tạp hơn” - bà Đổng Thị Kim Vui, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, cho biết.

Muốn thu hồi: Phải có kết luận thanh tra?

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích: Việc thu hồi kho bãi không phải dễ mà chỉ thu hồi khi có quy hoạch. Do đó, quận 8 phải có quy hoạch 1/2000 và thông báo cho các chủ quản lý kho bãi đó về quy hoạch này. Lại nữa, với kho bãi sử dụng sai mục đích, bỏ trống, muốn thu hồi thì phải có kết luận của thanh tra kèm kết luận của thành phố, của Chính phủ. Thậm chí có trường hợp đầy đủ thủ tục rồi mà bên đi thuê không chịu di dời thì cũng không thể thu hồi để bán đấu giá được (?).

Đại diện Sở Tài chính thì cho biết về nguyên tắc, kho bãi đem bán đấu giá thì phải chia lại cho đơn vị đang quản lý, sử dụng chứ không phải quận hay thành phố được lấy làm quỹ tạo lập nhà như kiến nghị của quận 8.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP phản bác các ý kiến trên. Ông cho rằng quy định về thu hồi mà Sở Tài nguyên và Môi trường nói là áp dụng cho đất dự án, còn kho bãi là tài sản của nhà nước, bị lãng phí, không sử dụng đúng mục đích thì nhà nước có quyền thu hồi, không cần chờ quy hoạch hay kết luận thanh tra gì cả. “Chẳng qua là do mình không dám làm. Anh cho thuê, hết hạn thì anh phải có trách nhiệm lấy lại. Anh không làm được thì anh phải bị cách chức” - ông Hoàng gay gắt.

Không có chuyện “lỡ” chiếm thì được mua!

Một số xử lý của Sở Tài chính và thành phố với các kho bãi bị các đại biểu HĐND TP phản đối quyết liệt. Sở Tài chính đề xuất đối với kho 97/6 Hưng Phú, phường 8 bị bốn hộ dân vào chiếm giữ thì bán luôn cho các hộ này do diện tích đất nhỏ. Hoặc kho 363 Bến Bình Đông (phường 13) vẫn để lại cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam với diện tích hơn 2.600 m2 tiếp tục làm kho do “đơn vị này tha thiết giữ lại” thay vì xây dựng chung cư tái định cư như quận 8 kiến nghị. Đại diện Ban Kinh tế và Ngân sách đã không chấp nhận. “Chiếm giữ kho làm nhà rồi được thừa nhận là không công bằng. Việc giữ lại kho cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam mà không giao cho quận 8, chúng tôi càng không đồng tình. Đơn vị này đã có hơn 300 mặt bằng không sử dụng đúng mục đích rồi. Từ quốc lộ 1 nhìn xuống xem, hàng chục kho của công ty này bỏ hoang, có kho còn cho thuê làm tụ điểm ca nhạc. Do đó, ủng hộ của Sở Tài chính đối với trường hợp này là không đúng”. Về việc bán đấu giá phải chia lại cho các công ty sử dụng kho bãi, ông Hoàng cũng không đồng ý. Theo ông, chỉ đơn vị nào đang sử dụng mà phải di dời thì mới được chia lại. “Không có chuyện nhà nước giao anh, anh bỏ không, bây giờ nhà nước bán được lại phải chia cho anh” - ông Hoàng khẳng định.

Ban Kinh tế và Ngân sách TP ủng hộ quận 8 trong việc thu hồi các kho bãi để thực hiện chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Minh Hoàng đề nghị các sở, ngành có ý kiến chính thức với từng kho bãi, nêu rõ tại sao không thu hồi được. HĐND TP sẽ kiến nghị thành phố có văn bản với trung ương để thu hồi những kho bãi do trung ương quản lý nhưng bỏ trống.