Bỏ mặc nạn nhân đến chết

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ phối hợp với Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã tới hiện trường, xác định nạn nhân chết do bị ngạt nước. Nhân thân nạn nhân được làm rõ là anh Bùi Bá Thi, SN 1995, ở xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ. Công tác khám nghiệm tử thi ban đầu của cơ quan công an cho thấy, trước khi chết do bị ngạt nước, nạn nhân đã bị tấn công.



Tập trung tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc anh Thi bị đánh, cơ quan điều tra nắm được trước đó, nạn nhân có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng, trong đó có Đinh Văn Dân, SN 1988, ở xóm 2, xã Mỹ Lương và Đinh Văn Thái, SN 1989, trú tại thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ.

12h trưa ngày 20-10, Dân, Thái và 2 đối tượng đồng bọn khác đã chặn đánh anh Thi trên đường liên xã Mỹ Lương, làm nạn nhân rơi xuống mương nước. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên bỏ mặc nạn nhân vùng vẫy dưới mương nước mong chờ sự cứu giúp. Vì lúc đó là giữa trưa, xung quanh vắng vẻ nên anh Thi không được mọi người phát hiện kịp thời, đã chết vì bị ngạt nước.



Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đinh Văn Dân, Đinh Văn Thái và các đối tượng khác liên quan đến cái chết của anh Bùi Bá Thi, tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)