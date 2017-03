Bộ mặt thật của ông bà chủ

Hôm qua (8-12), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Cao Trí (tự Sỹ, 35 tuổi) và Phan Việt Hậu (23 tuổi) về tội giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời gia hạn tạm giữ Phan Thị Yến (29 tuổi, vợ Sỹ) cùng bảy quản lý và bảo vệ của Tân Hoàng Phát.

Cùng ngày, PC14 Công an TP.HCM đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai khám xét hai cơ sở massage của Sỹ, Yến ở Dĩ An và TP Biên Hòa, giải thoát hàng chục cô gái, trong đó có năm trường hợp tiếp viên mới 16 tuổi. Các cô này cũng bị đối xử tàn tệ. Tính tới chiều qua, có tới 30 cô gái được gia đình nộp tiền chuộc thoát khỏi “địa ngục” Tân Hoàng Phát trước đó đã đến PC14 tố cáo Sỹ, Yến, Hậu và đồng bọn.

Chân dung chủ “tập đoàn massage”

Hiện PC14 đã báo cáo ban giám đốc và Thanh tra Công an TP.HCM xem xét trách nhiệm của Công an phường Linh Chiểu, Công an quận Thủ Đức trong việc để cơ sở massage Tân Hoàng Phát lộng hành, hoạt động trái pháp luật một thời gian dài. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nhiều đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra cơ sở này nhưng đều không phát hiện vi phạm.

Tuy vợ chồng Sỹ,Yến là chủ cơ sở Tân Hoàng Phát và các chi nhánh massage khác nhưng họ đều nhờ người khác đứng tên, còn mình đứng sau điều hành. Sỹ từ nghề chạy xe ôm, đưa rước gái massage nhảy một bước lên làm chủ. Yến xuất thân từ cô gái quê nghèo khổ, hàng ngày phụ gia đình bán chuối chiên ở thị xã Vĩnh Long rồi lên TP.HCM làm tiếp viên massage. Chính thời gian hành nghề đã giúp cho Yến kinh nghiệm tổ chức, quản lý và bóc lột thậm tệ các “đồng nghiệp” sau này.

Tối 6-12, khi công an kiểm tra, Yến bất hợp tác và cố cãi lý với công an. Sau đó, Yến giả vờ đi toilet để gọi điện thoại báo tin cho Sỹ nhưng bị phát hiện.

Theo lời khai của Yến, doanh thu mỗi tháng từ tiền vé khách vào massage (không tính các khoản khác) là một tỷ đồng. Lợi nhuận nhiều nhưng trả lương nhân viên ít nên vợ chồng Sỹ, Yến đã tậu được 10 lô đất, năm căn nhà và một biệt thự cạnh Tân Hoàng Phát. Sỹ đang sở hữu bốn xe ôtô hiệu Lexus, Innova, Previa và “cá mập”. Thỉnh thoảng Yến đem vài chục triệu đồng làm từ thiện để tạo uy tín. Cạnh đó, Sỹ tìm dịp gặp gỡ, làm quen một số quan chức địa phương nhằm cậy nhờ.

Những cuộc đào thoát bất thành

“Ông chủ” Sỹ đặt ra nội quy khắt khe nhằm trói buộc các cô phải chiều khách “từ A đến Z” như tiếp viên nào không cho khách rờ rẫm và không kích dục cho khách thì bị tính một lần vi phạm. Quy định cũng rất “trái khoáy” như “Khi phục vụ khách tiếp viên mặt mày không được ủ rũ buồn phiền, phục vụ cho khách xong không được kể lại cho chị em khác nghe...”. Nếu ai vi phạm, Sỹ phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến một triệu đồng, ngoài ra còn bắt phụ bếp, quét dọn, đình tua..., nặng hơn thì bỏ đói, đánh đập, nhốt vào chuồng chó. Sỹ còn dùng súng dọa bắn chết làm các cô hoảng loạn tinh thần mà phục tùng.

Thu Trang, từ Vĩnh Long lên TP kiếm việc, được một phụ nữ tên Sáu Lệ giới thiệu vào Tân Hoàng Phát. Cứ ngỡ công việc nhẹ nhàng nhưng Trang đã phát hoảng khi biết rơi mình vào “địa ngục”. Trang kể bị buộc làm việc quần quật từ chín giờ sáng đến gần ba giờ sáng ngày hôm sau mới được nghỉ... Cũng như Trang, các cô khác phải cắn răng chiều khách, chịu bóc lột tình dục để được 14 “phiếu yêu cầu” của khách mỗi tuần. Sỹ quy định ai đạt 14 phiếu thì mới cho sử dụng điện thoại liên lạc với bên ngoài.

Trước cảnh sống như nô lệ, nhiều cô gái không chịu đựng nổi và muốn tẩu thoát. Nhiều cuộc đào tẩu diễn ra và có vài cô may mắn trốn thoát nhưng không phải ai cũng vậy. Như trường hợp của LTBY (22 tuổi, quê Hậu Giang) ở cơ sở massage Hoàng Thành (chi nhánh của Tân Hoàng Phát) bị bệnh thận và đau thường xuyên nhưng chủ vẫn bắt làm việc bình thường. Ngày 6-12, lợi dụng tốp bảo vệ sơ hở, Y. chạy ra xe của người anh họ chờ trước cổng để trốn. Hơn 10 bảo vệ đuổi theo, rượt đánh cô và người anh. Sau đó, Y. bị lôi về đánh dã man, bầm tím khắp người. May cho Y., tối đó PC14 đã ập vào giải thoát cho cô.

Trường hợp của TTHT (21 tuổi, quê Đồng Tháp) thì thê thảm hơn. Tháng 8-2007, lúc rạng sáng, T. nhảy từ lầu hai của nhà số 58 (Linh Chiểu, Thủ Đức) xuống đường thì bị gãy xương sống. Bảo vệ nhìn thấy xông tới đánh đập cô. Tương tự như T., hai cô gái khác cũng nhảy lầu và gãy chân cũng bị bảo vệ bắt lại đánh đập.

Mọi sinh hoạt từ ăn ngủ, mua sắm, tiếp người thân lên thăm của các cô gái bị giam lỏng trong nhà 46, 48, 58 (đường số 4, phường Linh Chiểu) đều bị bảo vệ theo dõi, dò xét. Bà NTD, mẹ của một cô nói: “Tôi vào thăm con phải qua lớp bảo vệ, bị khám xét giỏ xách kỹ lưỡng rồi mới cho vào”.