Bộ mặt thật của sinh viên dọa tung clip sex bạn gái

Ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã bắt quả tang Lê Văn Xuyến (19 tuổi, quê Thanh Hóa, sinh viên của trường Cao đẳng Giao thông vận tải III) để điều tra làm rõ hành vi "tống tiền".



Giả làm thầy bói



Theo điều tra của Công an quận Bình Tân, chị H (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) quen với tên Xuyến qua nhiều lần gặp gỡ y tại phòng trọ của một người bạn gái. Những lần trò chuyện, Xuyến khoe là biết xem bói và am hiểu "ma thuật". Xuyến phán với chị H rằng: H rất được cha thương nhưng cũng buồn vì chuyện gia đình, rằng ở quê Quảng Ngãi có xác của một người cô họ mất đã lâu, nay cô giận gia đình không cúng nên mang hạn đến.



Ngoài ra còn một người chú đi bộ đội mất tích ở miền Tây. Xuyến dọa H phải đi mua thuốc giải hạn để trừ hạn. Thấy "thầy" phán đúng như hoàn cảnh của mình, H bảo gia đình gửi tiền vào để mua thuốc của Xuyến. Hôm sau Xuyến đưa cho H một bịch màu trắng có vị đắng lạ.



Cuối năm 2009, nghe Xuyến nói người chú mất tích ở Miền Tây muốn gặp và nói chuyện với H, H rất sợ và hỏi Xuyến gặp bằng cách nào. Thấy con mồi đã hoảng hốt, gã sinh viên chở thẳng H vào nhà nghỉ H.L đối diện bến xe miền Tây, thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tại đây y hù dọa: "Chú nói, muốn tiếp tục nói chuyện thì phải quan hệ tình dục trước". Cả tin, H đã trao thân cho gã sinh viên này.



Đến khoảng tháng 3/2010, thấy bố ngoài quê bị bệnh nên H lại nhờ Xuyến "phán". Lúc này Xuyến bảo, gia đình muốn giải hạn thì phải gửi tiền cho y ít nhất 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng để mua thuốc. H làm theo.



Đến kỳ nghỉ hè, khi H lên đường về quê, Xuyến lại nhắn tin bảo rằng: "Ông chú muốn ban lộc cho gia đình, hôm nào đi gặp ông chú để hậu tạ". Khi H quay lại TP HCM để học tiếp thì tên Xuyến tiếp tục gạ gẫm quan hệ tình dục và tổng tiền.



Lê Văn Xuyến và chị H (ảnh tư liệu).



Bạn tình cũng không tha

(Theo GĐXH)

Tối 21/8 Xuyến gọi điện thoại cho H vờ sợ sệt nói cảnh hai người quan hệ với nhau tại nhà nghỉ H.L (trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc) trước đây đã bị nhân viên nhà nghỉ quay phim lại. Xuyến nói với H, nhân viên khách sạn đã gọi điện đe dọa, nếu không đưa số tiền 8 triệu đồng thì sẽ đăng video clip sex trên lên mạng.Ngày 22/8, Xuyến hẹn gặp chị H ở trạm xe buýt tại công viên Phú Lâm (quận 6), sau đó đưa đến nhà nghỉ Q.N, đối diện bến xe miền Tây. Tuy nhiên có thể do thấy bất an, tên Xuyến nói với H là nhân viên nhà nghỉ hẹn hôm khác gặp mặt.Những ngày tiếp theo, Xuyến liên tục gọi điện thoại hối thúc H đem tiền đi chuộc clip sex. Đến khoảng 11 giờ trưa 24/8, Xuyến hẹn gặp chị H tại chỗ cũ ở trạm xe buýt công viên Phú Lâm, sau đó dẫn đến một quán trà sữa gần đó.Tại đây, Xuyến hù dọa và buộc chị H đưa cho Xuyến 4 triệu đồng (y nói sẽ chịu 4 triệu đồng còn lại) để Xuyến đưa cho nhân viên nhà nghỉ. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhận tiền của chị H, Xuyến đã bị các trinh sát Công an quận Bình Tân ập vào bắt quả tang.Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an Bình Tân điều tra, làm rõ.