Bố mẹ hay cãi nhau, nam sinh nhảy lầu tử tự

Trước đó, khoảng 9h ngày 13-11, trong giờ học Đạt xin ra ngoài hiên lầu 2 rồi bất ngờ trèo lan can nhảy xuống. Ngay sau đó, nam sinh này đã được các thầy cô và bạn đưa đi cấp cứu. Khi nhảy xuống, rất may Đạt được hệ thống dây loa cản tốc độ rơi nên tránh được tử vong.



Theo thông tin ban đầu, do cha mẹ thường xuyên cãi nhau, cha yêu cầu em phải chọn ở với bố hoặc mẹ nên Đạt bị ức chế tinh thần, dẫn đến nghĩ quẩn. Được biết, em Trần Tiến Đạt học lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Thuận Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là học sinh ngoan và học giỏi.



Đây lại thêm một tiếng nói nữa cảnh báo các gia đình, cần sát sao với con cái, đặc biệt là phải hiểu được tâm lý trẻ để tránh sự cố đáng tiếc.





Theo Ngọc Hùng (Dân Việt)