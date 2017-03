Bố ngáo đá bế con nhỏ lên trụ sở công an phường 'đòi vợ'

Vào hồi 21h30 ngày 8/2, tại trụ sở công an phường Trại Cau, số 59 phố Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã xảy ra sự việc hi hữu. Một người đàn ông trạc 30 tuổi bất ngờ xông vào trụ sở công an phường, trên tay bế theo bé gái 3 tuổi đòi gặp vợ. Cùng với hành động này, người đàn ông luôn mồm đe dọa và chửi bới, lảm nhảm những câu chuyện không có nội dung.



Vì muốn gặp vợ mà T. mang cả con nhỏ lên công an phường để "ăn vạ". Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn T. (khoảng gần 30 tuổi), trú tại phường Trại Cau. Cháu bé 3 tuổi là cô con gái ruột của T.Tại đây, T. mang con gái ra đe dọa, “quậy phá” đòi các chiến sĩ công an gặp bằng được cô vợ đã bỏ nhà đi từ khá lâu trước đó. Được biết, T. là đối tượng nghiện hút thuộc phường Trại Cau (quận Lê Chân). Đến hơn 23 giờ đêm ngày 8.2, chị gái của T. đã đến công an phường đón cháu bé về nhà. Riêng T đang bị tạm giữ tại trụ sở công an phương để chờ xử lý.

Đến 10 h sáng nay, sau một ngày " quậy phá" đối tượng vẫn chưa tỉnh táo tại trụ sở công an phường. Đến 10 h sáng nay, sau một ngày " quậy phá" đối tượng vẫn chưa tỉnh táo tại trụ sở công an phường. Đến 10h sáng nay (ngày 9/2), tại trụ sở công an phường, T. vẫn còn dấu hiệu “ngáo đá”. Hắn nằm trên ghế khi liên tục chửi bới, đòi được gặp vợ, miêng nói lảm nhảm những nội dung vô nghĩa. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ về hành vi trên của ông bố “nghiện”. Theo Thu Hằng (Dân trí)