Bỏ nhà đi bụi, bị hiếp dâm tập thể

Ngày 23-9, Công an quận 9 (TPHCM) cho biết sau khi sơ kết điều tra, đội CSĐT công an quận đã chuyển giao hồ sơ cùng các đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (tự Tý, SN 1992, quê Phú Yên); Nguyễn Duy Tín (SN 1992, quê Khánh Hòa) và Châu Minh Tuấn (SN 1992, quê Khánh Hòa) về phòng CSĐT Công an TPHCM để cơ quan này tiếp tục điều tra xử lý hành vi “Giao cấu với trẻ em” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Cơ quan điều tra Công an quận 9 cũng đã đưa em H.T.V đi giám định tại Trung tâm pháp y TPHCM.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2-9, H.T.V (sinh ngày 31-3-1996) rủ em họ tên A. (SN 1998, cùng ngụ quận 9) bỏ nhà đi sống lang thang tại khu vực TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đến khuya ngày 9-9, chị em V. gặp và đi nhậu chung với nhóm thanh niên mới quen gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Chí T. (SN 1994, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Trần Văn Thuận (SN 1993, quê Bà Rịa-Vũng Tàu).

Rạng sáng 10-9, sau khi nhậu say 3 đối tượng trên rủ 2 chị em về nhà nghỉ Hoàng Anh ở phường Tân Phú, quận 9 ngủ.

Tại đây Hoàng và T. cùng V. ngủ 1 phòng, Thuận và A. ngủ riêng 1 phòng.

Trong đêm đó, Hoàng và T. đã thực hiện hành vi giao cấu với V.

Đến khuya 10-9, chị em V. tiếp tục đi nhậu cùng Hoàng với Thuận và có thêm những người bạn của Hoàng là Tín, Tuấn và 1 đối tượng tên Bắc (chưa rõ lai lịch).

Sau cơn say, cả nhóm kéo nhau ra bãi cỏ trường Đại học quốc gia (Thủ Đức-TPHCM).

Tại đây Thuận đưa A. đi nơi khác nói chuyện, V. ở lại với 4 thanh niên.

Lúc này Hoàng đè V. xuống đòi quan hệ nhưng V. không đồng ý liền bị Hoàng ghì chặt và kêu Tuấn, Bắc, Tín giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi giao cấu. Bất ngờ có ánh đèn xe máy chạy đến nên cả nhóm bỏ chạy.

Đến sáng 11-9, gia đình V. và A. tìm đưa cả 2 về nhà. Sau khi tra hỏi sự việc, người nhà của 2 em đã làm đơn tố cáo đến công an quận 9 và sau đó các đối tượng trên bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Hoàng cho biết không kêu những người đi cùng giữ tay chân V. mà do các đối tượng này tự ý làm.

Về phía em A., cơ quan điều tra đã làm rõ, tuy ngủ chung phòng nhưng giữa A. và Thuận không thực hiện hành vi giao cấu. Riêng T. do chưa đủ 18 tuổi (sinh ngày 16-1-1994) nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với tên Bắc, các đối tượng cho biết mới quen nên không biết nhân thân và cơ quan điều tra đang tổ chức xác minh, truy tìm.

Theo Đ. Lê (NLĐ)