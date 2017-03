Bỏ nhà theo trai

Đầu năm 2003, chị NTHH, ngụ TP Vũng Tàu gặp Nguyễn Thành Nam - một thanh niên cùng địa phương. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bằng những lời nịnh đầm có cánh, Nam đã chiếm được cảm tình của chị. Càng ngày Nam càng làm cho chị chết mê chết mệt, nhất là khi tình cảm vợ chồng chị đang trong giai đoạn nhiều sóng gió.

Anh “kép” quý hóa

Đêm 8-9-2007, chị H. và chồng cãi vã một trận kịch liệt. Sau đó, lợi dụng lúc chồng ngủ say, chị H. đã mở két sắt gom hết tổng cộng khoảng 700 triệu đồng (40.000 USD và nữ trang) rồi bỏ nhà trốn theo Nam đi xây tổ uyên ương.

Đến TP.HCM thuê khách sạn hưởng tuần trăng mật cùng “kép”, chị H. không ngần ngại bỏ tiền mua chiếc Dylan mới cóng cùng dây chuyền, nhẫn vàng, quần áo... để biến Nam thành một dân chơi sành điệu ở Sài Gòn. Chị còn nghe lời Nam đi thẩm mỹ viện “tân trang nhan sắc lấy hên” trước khi mở quán cà phê lo cho tương lai hai người.

Ngày 22-10-2007, Nam chở chị H. đến một thẩm mỹ viện nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) để sửa mắt, sửa mũi. Trước khi vào phòng phẫu thuật, chị H. tin tưởng giao áo khoác và số tiền còn lại cho Nam giữ. Thế rồi khi chị còn nằm trên bàn phẫu thuật, ở bên ngoài Nam đã ôm tiền của chị cùng chiếc Dylan cao bay xa chạy.

Làm đẹp xong, chị H. quay ra thì chẳng thấy “kép” đâu. Gọi điện thoại cho Nam thì máy ngoài vùng phủ sóng. Đến lúc này chị H. mới tỉnh ra và không còn cách nào khác là quay về kể hết với chồng để nhờ chồng giúp một tay truy lùng “kép”. Vì số tài sản đã mất quá lớn, chồng chị cũng dằn lòng cùng vợ tố cáo Nam ra công an. Đến ngày 4-11-2007, khi xài hết tiền, Nam nhập vai kẻ ăn năn, hối hận với gương mặt khổ sở tới định năn nỉ chị H. bỏ qua thì bị công an ập tới bắt tại chỗ. Sau đó, Nam đã bị các cơ quan tố tụng quận 1 khởi tố, truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Có bỏ lọt tội?

Tình tiết vụ việc tưởng đơn giản nhưng khi ra đến tòa lại phát sinh nhiều gay cấn.

Tháng 7-2008, TAND quận 1 đã hoãn phiên sơ thẩm lần đầu, trả hồ sơ để VKS quận làm rõ số tiền Nam chiếm đoạt, đồng thời xác định chủ sở hữu của chiếc Dylan. Tòa còn yêu cầu VKS làm rõ hành vi của Nam trong từng khoản tiền để xác định Nam lạm dụng tín nhiệm hay lừa đảo... Vì VKS quận giữ nguyên quan điểm truy tố nên tháng 9-2008, TAND quận 1 xử sơ thẩm lần hai đã phạt Nam tám năm tù.

Nam kháng cáo xin giảm án. Tại phiên phúc thẩm hôm qua (16-1), luật sư của Nam đề nghị tòa hủy án vì cho rằng có chuyện lọt người, lọt tội và vi phạm tố tụng. Theo luật sư, hành vi lén lút ôm tiền bỏ nhà đi giữa đêm của chị H. đã phạm tội trộm cắp tài sản và là tội đặc biệt nghiêm trọng. Chị H. phải bị khởi tố về tội này, còn Nam chỉ phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cũng theo luật sư, với hành vi trộm cắp thì không cần có yêu cầu của nạn nhân (người chồng), công an vẫn có thể khởi tố. Mặt khác, chị H. ôm tiền ra khỏi nhà tại TP Vũng Tàu nên vụ án phải do các cơ quan tố tụng nơi này giải quyết.

Tranh luận, công tố viên nói không có vụ trộm cắp nào xảy ra tại Vũng Tàu cả, chỉ có vụ Nam lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của chị H. trước cửa thẩm mỹ viện ở TP.HCM mà thôi. Theo công tố viên, số tiền chị H. ôm đi là tài sản chung của vợ chồng chị nên việc chị tự ý sử dụng chỉ là quan hệ dân sự về tài sản giữa họ. Đến lúc tranh luận gay gắt hơn, công tố viên khẳng định lại là chị H. có hành vi lén lút nhưng lén lút lấy tài sản của mình thì không thể nào là trộm cắp được. Từ đó, công tố viên đã đề nghị tòa y án sơ thẩm.

Theo TAND TP, Nam đã lợi dụng sự tin tưởng và tình cảm yêu thương của chị H. để chiếm đoạt 14.000 USD cùng một chiếc Dylan trị giá 4.100 USD. Những khoản khác chị H. khai vượt hơn (chị khai tổng số tiền Nam lấy là 28.000 USD) không thể tính vào bởi chị đưa cho Nam đi làm ăn hoặc tiêu xài chung. Tòa cũng kết luận tài sản chị H. lén lút ôm đi là tài sản chung của vợ chồng chị nên không phải là trộm cắp. Do Nam không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên cuối cùng tòa đã y án sơ thẩm.