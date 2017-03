Bò qua lỗ thông gió, 2 can phạm bỏ trốn khỏi nơi giam

Cùng khởi tố với 2 bị can này (gồm Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý - 22 tuổi và Lê Công Vinh - 23 tuổi, cùng trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Cam Ranh cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với can phạm Phạm Hoàng Minh Thiện (19 tuổi, trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) vì đã có hành vi giúp sức cho 2 can phạm trên trốn khỏi nơi giam.

Thông tin cho biết, khoảng 5 giờ ngày 24/8, các cán bộ quản giáo phát hiện 2 can phạm Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý (bị Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, bị tạm giam từ ngày 26/7/2013) và Lê Công Vinh (bị bắt theo quyết định bắt bị can để tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Cam Lâm về hành vi “Trộm cắp tài sản”, ngày 22/8/2013) đang bị tạm giam tại buồng y tế của Nhà tạm giữ Công an TP Cam Ranh đã bỏ trốn. Thông tin điều tra ban đầu cho biết, 2 can phạm trên sau khi bị bắt đã giả ốm. Sau khi được đưa đến phòng y tế của Nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh để điều trị, 2 đối tượng này đã bò qua lỗ thông gió, trốn khỏi nơi giam mà không bị phát hiện. Hiện Công an TP Cam Ranh đang truy bắt 2 can phạm trên. Theo Thành Long (Báo Khánh Hòa)