Bộ Tài chính: Hướng dẫn về miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các địa phương miễn hoàn toàn phí an ninh trật tự. Trong đăng ký hộ tịch, miễn toàn bộ các lệ phí đăng ký khai sinh (đúng hạn, đăng ký lại, đăng ký quá hạn), đăng ký kết hôn (kể cả đăng ký lại), đăng ký khai tử (đúng hạn, quá hạn, đăng ký lại). Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.

Miễn lệ phí hộ khẩu như cấp sổ hộ khẩu, cấp sổ tạm trú, tách sổ hộ khẩu. Vẫn thu lệ phí đối với việc cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hư hỏng, bị mất... Miễn thu lệ phí cấp mới CMND, kể cả cấp CMND do hết hạn sử dụng. Trường hợp cấp lại, cấp đổi CMND do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung trong CMND vẫn thu lệ phí theo quy định.

Miễn lệ phí địa chính khi cấp “giấy đỏ” đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Việc chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính; cấp lại, cấp đổi “giấy đỏ”, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà, đất vẫn thu lệ phí.