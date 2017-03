Bố trói tay, bỏ con trên đê để lừa đảo

Công an xã Đình Chu ngay sau đó đã có mặt hỏi thăm vụ việc. Lúc đầu, với dáng vẻ hoảng hốt, bé trai nói tên là Tuấn, quê ở Vân Đồn, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cậu cho biết, khi đi chăn trâu cùng anh trai thì được một người đàn ông đi xe máy gọi lại cho mỗi anh em một cái bánh mỳ. "Sau đó ông ta dùng dây thừng trói tay hai anh em bế lên xe chở đi", cậu bé kể.

Cháu bé tên Tuấn tại trụ sở Công an xã Đình Chu.

Nhận thấy sự việc phức tạp, công an xã đã báo cáo với Công an huyện Lập Thạch và điện báo công an huyện Đoan Hùng để xác minh có hay không cháu bé bị mất tích. Họ cũng chăm sóc, động viên bé trai sớm ổn định tinh thần để kể lại câu chuyện một cách chính xác.

Trưa ngày 24/6, ông Hảo (công an xã Đình Chu) dẫn cậu bé về nhà ăn cơm trưa cùng gia đình. Sau bữa, vợ ông Hảo phát hiện mấy trăm nghìn trong nhà "không cánh mà bay". Được dỗ ngọt, Tuấn thừa nhận đã trộm tiền.

Trước tình tiết mới phát sinh, Công an huyện Lập Thạch đã kiên trì động viên cháu bé nói ra sự thật. Đến ngày 25/6, Tuấn nói: "Cháu bị bố trói hai tay lại rồi thả xuống bờ đê. Nếu cháu được nhà nào mang về nuôi dưỡng, hai bố con sẽ tìm cách lấy tiền bạc, tài sản".

Hiện Công an huyện Lập Thạch đã xác định được địa chỉ và trao trả cháu bé về gia đình. Hành vi của bố Tuấn đang bị xem xét, xử lý.

Theo Việt Quốc - Đức Hiệp (VNE)

* Tên bé trai đã được thay đổi