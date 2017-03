Bỏ trốn sang Mỹ nhưng không thoát

Ngày 28-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận Nguyễn Hữu Dương, Giám đốc Công ty TNHH Thái Việt (trụ sở tại 70 Đống Đa, Đà Nẵng), do Interpol và Bộ An ninh nội địa Mỹ bàn giao theo lệnh truy nã quốc tế.

Bỏ rơi khách ở xứ người

Năm 2010, Công ty Thái Việt được Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong quá trình hoạt động, công ty này đã nhiều lần vi phạm quy định và bỏ rơi khách ở nước ngoài khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể, năm 2012 Thái Việt mở tour du lịch Thái Lan năm ngày cho một doanh nghiệp ở Đà Nẵng và nhận hết chi phí trước ngày khởi hành. Khi khách sang du lịch đến ngày thứ ba thì đối tác của Thái Việt ở Thái Lan thu hết hộ chiếu của các thành viên trong đoàn. Phía Thái Lan cho biết Thái Việt còn nợ tiền nên du khách không được nhận phòng khách sạn, không được ăn uống, nghỉ ngơi… Riêng vụ này, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Thái Việt 20 triệu đồng.

Giám đốc Nguyễn Hữu Dương và trụ sở Công ty Thái Việt đã đóng cửa. Ảnh: TT

Tháng 3-2012, ông Dương ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng nhận tổ chức tour cho CBCNV đi du lịch tại Hàn Quốc với số tiền gần 450 triệu đồng và nhận trước 418 triệu đồng. Ông Dương đặt 21 vé máy bay khứ hồi Hàn Quốc - Đà Nẵng qua Công ty Việt Phát (trụ sở tại Hà Nội) có giá trị 233 triệu đồng. Sau đó ông Dương cắt ghép chữ ký, dấu tròn của Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng làm một ủy nhiệm chi giả với nội dung: Thanh toán cho Công ty Việt Phát số tiền 213 triệu đồng từ tài khoản của Công ty Thái Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng. Tiếp theo, ông Dương fax phiếu ủy nhiệm chi trên cho Công ty Việt Phát để lấy 21 vé máy bay, đưa khách đi du lịch. Qua xác minh, số tài khoản mà ông Dương ghi trên phiếu ủy nhiệm chi là giả. Ngoài ra, Công ty Thái Việt không có tiền ký quỹ tại Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng.

Nhận tiền tour rồi “xù”

Tháng 8-2012, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên ký hợp đồng với Công ty Thái Việt đưa chín đại biểu đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Trung Quốc với số tiền 213 triệu đồng. Công ty Thái Việt đã tạm ứng 140 triệu đồng nhưng không tổ chức cho đoàn đi Trung Quốc theo kế hoạch mà chiếm đoạt luôn số tiền trên. Cũng với thủ đoạn này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế “dính bẫy” của ông Dương, bị chiếm đoạt 22 triệu đồng.

Nhiều nạn nhân tố cáo Công ty Thái Việt ký hợp đồng đưa khách đi tham quan, du lịch tại nhiều nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật… thu tiền rồi “lặn mất tăm”. Trong đó có trường hợp DNTN Vàng bạc Kiều Oanh Hạnh (Đà Nẵng), do bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm chủ, đặt tour đi du lịch châu Âu với chi phí 230 triệu đồng. Do không tổ chức tour như hợp đồng nên bà Hạnh gọi điện thoại thúc giục. Bức bí, ông Dương đưa cho bà Hạnh hai vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi bà Hạnh cầm hai chiếc vé này ra sân bay mới biết là vé giả.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Nguyễn Hữu Dương chiếm đoạt là hơn 1,5 tỉ đồng và 7.000 USD.

Khi sự việc bị lộ, Dương cùng vợ bỏ trốn sang Mỹ với dự tính định cư lâu dài. Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã, đồng thời Văn phòng Interpol Việt Nam cũng có lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Hữu Dương. Tại Mỹ, sau thời gian sống chui lủi, Dương bị tạm giam vì định cư bất hợp pháp (hết thời hạn lưu trú).

Tối 26-8, Dương vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TP Đà Nẵng đã áp giải Dương từ TP.HCM về Trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra.

TẤN TÀI