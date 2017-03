Bộ trưởng Bộ Công an cam kết truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất

Trưa ngày 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân vụ thảm sát khiến 6 người trong một gia đình tử vong tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Sau khi thắp hương trước vong linh sáu nạn nhân, Bộ trưởng đã chia sẻ với gia đình thân nhân trước những mất mát, đau thương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định với gia đình các nạn nhân: “Tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Bình Phước khẩn trương, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để xoa dịu bớt nỗi đau thương của gia đình”.

Làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan công an, VKS tỉnh Bình Phước, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát này. Bộ trưởng cũng đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương truy bắt tội phạm để trấn an dư luận người dân trên địa bàn và góp phần an ủi vong linh những nạn nhân bị sát hại vào rạng sáng ngày 7-7.







Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Ảnh: NĐ



Ảnh: Nguyễn Tân