Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ án sát hại 4 người ở Nghệ An

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (người đứng) đang báo cáo về tiến độ điều tra vụ án với Đại tướng Trần Đại Quang và Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh: CAĐN

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo về tiến độ điều tra vụ án, xin ý kiến về các công tác tiếp theo. Sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, khám phá vụ án; Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã hỗ trợ có hiệu quả cho Công an Nghệ An trong quá trình điều tra.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình; làm tốt công tác tư tưởng, để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) – nơi xảy ra vụ thảm sát bốn người trong một gia đình. Ảnh: Google Maps



Hiện trường nơi phát hiện các thi thể bị chém chết thuộc lán rẫy C5, bản Phồng. Ảnh: Lữ Phú

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, mất mát. Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Công an sẽ tăng cường các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm và các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ để hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án; tìm ra kẻ thủ ác, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Như đã đưa tin, khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm: bà Viêng Thị Dương (60 tuổi) bị chém ở cổ, vết thương ở bụng, nằm gục chết bên bờ khe Cành Tạ. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi) cũng chém chết cả hai mẹ con bên bờ khe. Chồng của chị Yến là anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy của gia đình anh.