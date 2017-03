Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Bình Phước

Tối ngày 7-7, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM từ Bộ Công an cho biết, chiều cùng ngày sau khi nhận được báo cáo về vụ sát hại 6 người ở Bình Phước vào rạng sáng ngày 7-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát lập tức cử một số lãnh đạo, điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra, làm rõ.

Ngay trong sáng ngày 7-7, Bộ Công an đã cử nhiều đơn vị nghiệp vụ đến Bình Phước phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, dấu vết vụ án.

Đến 21g tối ngày 7-7, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm vẫn còn có mặt ở Bình Phước để chỉ đạo và họp bàn với Ban giám đốc công an tỉnh Bình Phước phương án phá vụ trọng án này.





Tối ngày 7-7, xe của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Bộ công an, công an tỉnh Bình Phước vẫn túc trực tại hiện trường. Ảnh: N. Đức

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng cần nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng, ổn định dư luận nhân dân địa phương.

Đồng thời, Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu công an các địa phương trên cả nước đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trong một diễn biến khác, đến 8 giờ sáng nay (ngày 8-7), lãnh đạo công an tỉnh Bỉnh Phước cho biết công an tỉnh và các đơn vị của Bộ Công an vẫn đang khẩn trương điều tra thảm sát này. Nhiều điều tra viên giỏi được huy động tham gia phá án đã làm việc cật lực, tỉ mỉ suốt từ rạng sáng ngày 7-7.